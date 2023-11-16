Бегунья Аплачкина высказалась о таракане на базе в Новогорске

«Сегодня увидела новость о том, что на российском сборе в Новогорске у девочки в тарелке был таракан. Сказать, что я удивлена, — ничего не сказать. Я слышала, что там ужасно кормят, именно поэтому никогда туда не заезжала. Но чтобы с тараканами...» — написала Аплачкина в своём телеграм-канале.