Губерниев рад, что футбольные комментаторы не получат ТЭФИ

«Ну, классно же все!!! ТЭФИ ждем, награду заберем… Или Черданцев или я, за Юру буду очень рад, есличо!!!



Главное, по-прежнему в глубокой жопе будут пассажиры, которые плохо комментируют футбол!!!



Кстати, Рома Трушечкин – комментатор хороший, просто компания у него была полное говно... Рома – держись!!! » – написал Губерниев в телеграм-канале.