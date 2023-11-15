Губерниев о ТЭФИ: «В глубокой жопе пассажиры, плохо комментирующие футбол. Трушечкин – комментатор хороший, просто компания у него была полное говно»
Дмитрий Губерниев рад, что футбольные комментаторы не получат ТЭФИ.
Напомним, передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и «Катар-2022. Все на футбол» попали в тройку финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте».
Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев номинированы в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Комментаторы финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин в список не вошли.
«Ну, классно же все!!! ТЭФИ ждем, награду заберем… Или Черданцев или я, за Юру буду очень рад, есличо!!!
Главное, по-прежнему в глубокой жопе будут пассажиры, которые плохо комментируют футбол!!!
Кстати, Рома Трушечкин – комментатор хороший, просто компания у него была полное говно... Рома – держись!!! » – написал Губерниев в телеграм-канале.
Бодибилдер Герасимов о девяти видах допинга в пробе: «Быть рекордсменом всегда приятно. В бодибилдинге, как правило, не обойтись без поддержки»
Камил Гаджиев: «Аспиналл – злой, Павлович – добрый. А добряки чемпионами не становятся»
Кросби забросил 560-ю шайбу за «Питтсбург». Он вышел на чистое 9-е место в истории НХЛ по голам за один клуб