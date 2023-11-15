Губерниев о ТЭФИ: «В глубокой жопе пассажиры, плохо комментирующие футбол. Трушечкин – комментатор хороший, просто компания у него была полное говно»

Дмитрий Губерниев рад, что футбольные комментаторы не получат ТЭФИ.

Губерниев рад, что футбольные комментаторы не получат ТЭФИ
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Напомним, передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и «Катар-2022. Все на футбол» попали в тройку финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте».

Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев номинированы в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Комментаторы финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин в список не вошли.

«Ну, классно же все!!! ТЭФИ ждем, награду заберем… Или Черданцев или я, за Юру буду очень рад, есличо!!!

Главное, по-прежнему в глубокой жопе будут пассажиры, которые плохо комментируют футбол!!!

Кстати, Рома Трушечкин – комментатор хороший, просто компания у него была полное говно... Рома – держись!!! » – написал Губерниев в телеграм-канале.