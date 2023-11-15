Колобков: МОК не может запретить спортсменам принимать участие в Играх дружбы

— Хотел бы уточнить один важный момент: МОК рекомендовал это национальным олимпийским комитетам, то есть тем организациям, которые являются его членами. Ничего не говорилось про спортсменов, которые могут приехать на соревнования из этих стран. Они же не обязательно должны выехать на «Игры дружбы» по этой линии, можно отправиться через каналы министерств спорта, агентств или в частном порядке. МОК не может запретить им участвовать, — приводит слова Колобова RT.