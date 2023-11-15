Колобков: МОК не может запретить спортсменам принимать участие в Играх дружбы

МОК не может запретить спортсменам принимать участие в «Играх дружбы», заявил Колобков
Бывший министр спорта России Павел Колобков отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не может запретить спортсменам участвовать в «Играх дружбы», которые пройдут в России в 2024 году.
Как ранее стало известно «Матч ТВ», МОК в конце октября разослал письма в национальные олимпийские комитеты (НОК) с призывом отказаться от участия в «Играх дружбы», которые пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
— Хотел бы уточнить один важный момент: МОК рекомендовал это национальным олимпийским комитетам, то есть тем организациям, которые являются его членами. Ничего не говорилось про спортсменов, которые могут приехать на соревнования из этих стран. Они же не обязательно должны выехать на «Игры дружбы» по этой линии, можно отправиться через каналы министерств спорта, агентств или в частном порядке. МОК не может запретить им участвовать, — приводит слова Колобова RT.