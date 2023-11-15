Роднина ответила призвавшему спортсменов уезжать из России Березуцкому

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина ответила бывшему защитнику сборной России и московского ЦСКА Василию Березуцкому, призвавшему спортсменов уезжать из страны. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что в данный момент нет ни одного российского футболиста, который добился бы больших результатов в Европе. Она обратила внимание на то, что это его выбор, но не всех атлетов.

«С лозунгами сейчас не время выступать!» — посчитала депутат.

14 ноября Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны. Он заявил, что, если атлеты хотят добиваться чего-то на высоком уровне, то должны пробовать себя за границей.