Главу МОК Баха назвали "политической проституткой"

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за призыв к другим странам отказаться от участия в «Играх дружбы». Его слова передает «Матч ТВ».

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«Бах, двуликий Янус, является сейчас политической проституткой Европы. Приветствую заявление Матыцина и Позднякова о том, что мы проведем великолепное соревнование между странами БРИКС, и никто нам не помешает это сделать», — сказал Кавазашвили.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.