Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила серию снимков в черном платье-мини и шубе, которые она надела на вручении премии Voice. Девушка дополнила свой образ шубой из темного меха.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

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Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.