Тарасова заявила, что не чувствует работу спортсменов в Госдуме

«Почему я никогда не работала и не шла в Госдуму? Мне нечего там делать. Я не тот человек, который должен там сидеть, мне нужно работать в своей профессии. Что касается деятельности спортсменов в ней, то их работы мы не чувствуем. Кстати, это к ним вопрос, почему мы этого не ощущаем.