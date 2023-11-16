Олимпийский чемпион назвал отношение МОК к россиянам спортивным геноцидом

«[Включение Овечкина в Зал хоккейной славы] доказывает лишний раз, что спорт вне политики. Это должно быть примером для европейцев, для этих нелюдей, которые спорт приравнивают к геноциду. То, что делают европейские хоккейные лиги, — это спортивный геноцид. И МОК занимается этой ерундой. Канадцы показывают, что для них главное — человек и спортсмен. Какой он национальности, их не интересует. Он великий — значит, он великий. Это пример для Европы, вот и все», — констатировал Кожевников.



Портал ESPN считает Овечкина одним из двух действующих игроков, которые могут стать членами Зала хоккейной славы в Торонто сразу после окончания профессиональной карьеры — вторым назван капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.



В 1999 году Уэйн Гретцки провел последний матч в лиге, после чего было объявлено, что он станет 10-м хоккеистом в истории НХЛ, который войдет в Зал славы, не ожидая три года после завершения карьеры. Отборочный комитет принял решение, что трехлетнее ожидание будет отменяться только в «определенных обстоятельствах».