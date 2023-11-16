ФФКР возьмет на контроль ситуацию с условиями проживания фигуристов в Самаре

«Безусловно, постараемся взять это на контроль. Необходимо отметить, что командирование юниоров осуществляется за счет командировочных организаций, в том числе и проживание. Жить они могут там, где захотят и смогут оплатить. Они могли бы не заселяться в этот отель», - сказал генеральный директор ФФКР Александр Коган.