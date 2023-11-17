МОК представит проект резолюции об олимпийском перемирии Генассамблее ООН

Проект резолюции об олимпийском перемирии будет представлен ООН 21 ноября. Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).
«Олимпийское перемирие, восходящее к древним Олимпийским играм в Олимпии в 776 году до нашей эры, направлено на прекращение всех боевых действий, обеспечивая безопасный проход и участие спортсменов и зрителей на Олимпийских и Паралимпийских играх. МОК вернулся к олимпийскому перемирию в 1992 году, и теперь оно вводится на всех Играх», — сказано в сообщении.
В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.
12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.