МОК представит проект резолюции об олимпийском перемирии Генассамблее ООН

«Олимпийское перемирие, восходящее к древним Олимпийским играм в Олимпии в 776 году до нашей эры, направлено на прекращение всех боевых действий, обеспечивая безопасный проход и участие спортсменов и зрителей на Олимпийских и Паралимпийских играх. МОК вернулся к олимпийскому перемирию в 1992 году, и теперь оно вводится на всех Играх», — сказано в сообщении.