Колосков обвинил УЕФА и ФИФА в нарушении устава организации

«Думаю, что это прямое нарушение устава УЕФА и ФИФА. Не знаю, кто именно продвигает такие безумные идеи, от кого идет эта информация, но этого просто не может случиться по причине того, что это нарушает уставы вышеназванных организаций.



Есть устав, в котором четко прописано, что в Лиге чемпионов принимают участие лучшие команды европейских национальных ассоциаций», — сказал Колосков.