Журова оценила высказывания Исинбаевой и Березуцкого

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ» прокомментировала высказывания Елены Исинбаевой и Василия Березуцкого и призналась, что старается не разочаровываться в людях.

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Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Исинбаева сообщила, что в сентябре возобновит работу в МОК, а также отметила, что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, назвав имеющееся у нее звание майора «номинальным». Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к собственному воинскому званию. Также министр отметил, что Елена представляет не Россию в МОК, а скорее МОК в России.

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Позже бывший защитник сборной России Василий Березуцкий призвал спортсменов уезжать из России, если есть возможность выступать за рубежом.

— За последние полтора года вы в ком то разочаровались? Как вы изменились внутри?

— Сопереживаю всем. В СВО гибнут люди, тебя это тоже меняет. И ты хочешь, чтобы все договорились. Как и Израиль с Палестиной. Я не скажу, что поменялась. Меня упрекают, что раньше я относилась спокойнее к выступлению в нейтральном статусе, а сейчас нет. Раньше был вопрос допинга, была коллективная ответственность за него, наказывали ребят за него.

А сейчас нас наказывают за нашу страну. Я поддерживаю солдат из зоны СВО, которые спрашивают: «А как мы можем поехать на ОИ без флага и гимна?» И в этом я их понимаю. И в этом я изменилась. И тут я стала более жестко к этому вопросу относиться. Сейчас надо попытаться, чтобы мы выступали с гимном и флагом.

Разочаровалась ли? Стараюсь людей не осуждать. У них бывают причины какие то, иногда их ловят журналисты. Мы же узнаем что то из прессы о ком то, не один же на один. Кто то что то сказал. Могут подловить как то. Человек, например, комментирует, а при этом рассуждает о чем то другом.