Министр спорта ЮАР высказался против дискриминации спортсменов РФ

«Наши спортсмены – уникальные люди. Я думаю, что вне зависимости от происходящего в любой стране спортсмены не должны отстраняться от участия. Это касается и нас. Будем участвовать.



Даже если какие-то страны находятся в состоянии войны, на континенте имеют место конфликты, спортсмены все равно не должны отстраняться от участия. Мы должны использовать спорт как объединяющий фактор», – заключил министр.