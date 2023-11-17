«Накаченные гормонами трансгендеры»: Захарова ответила гендиректору WADA
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 17 ноября, ответила на заявление генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.
— Рекомендую Оливье Ниггли заняться вопросом соответствия допинговым стандартам включенных в международные соревнования по линии МОК трансгендеров, накаченных гормонами, — отметила дипломат.
Также Захарова написала в своем Telegram-канале, что Россия намерена провести Игры дружбы на высоком уровне и в соответствии со всеми международными нормами.
Напомним, Ниггли заявил, что РФ не имеет права организовывать Игры дружбы из-за несоответствия Российского антидопингового агентства. По его словам, WADA не сможет следить за этим соревнованием, поскольку в нем не будет задействован Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.
Международный олимпийский комитет также призвал национальные олимпийские комитеты не принимать участие в Играх дружбы, аргументировав это тем, что данное решение может нарушить санкционные рекомендации по отношению к российскому спорту.