«Накаченные гормонами трансгендеры»: Захарова ответила гендиректору WADA

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 17 ноября, ответила на заявление генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

— Рекомендую Оливье Ниггли заняться вопросом соответствия допинговым стандартам включенных в международные соревнования по линии МОК трансгендеров, накаченных гормонами, — отметила дипломат.

Также Захарова написала в своем Telegram-канале, что Россия намерена провести Игры дружбы на высоком уровне и в соответствии со всеми международными нормами.

Напомним, Ниггли заявил, что РФ не имеет права организовывать Игры дружбы из-за несоответствия Российского антидопингового агентства. По его словам, WADA не сможет следить за этим соревнованием, поскольку в нем не будет задействован Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.