В WADA заявили об отсутствии намерения влиять на законодательства стран

WADA сообщило об отсутствии намерения влиять на национальные законодательства
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что организация не имеет намерений влиять на национальные законодательства. Его слова передает РИА Новости.
«Когда работа сделана в сотрудничестве с нами по поводу внедрения кодекса в законодательство, нет никаких проблем. Мы призываем правительства консультироваться с нами, чтобы, если найдутся какие-то пункты, которые необходимо скорректировать, это было сделано. Но у нас нет никакого намерения влиять на национальные законодательства», — сказал Ниггли.
22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории.
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