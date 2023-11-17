В WADA заявили об отсутствии намерения влиять на законодательства стран

«Когда работа сделана в сотрудничестве с нами по поводу внедрения кодекса в законодательство, нет никаких проблем. Мы призываем правительства консультироваться с нами, чтобы, если найдутся какие-то пункты, которые необходимо скорректировать, это было сделано. Но у нас нет никакого намерения влиять на национальные законодательства», — сказал Ниггли.