WADA обратилось в CAS по поводу несогласия РУСАДА с заявлением о несоответствии всемирному антидопинговому кодексу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу несогласия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с заявлением о несоответствии всемирному антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.
В сентябре исполком WADA пришел к выводу, что РУСАДА до сих пор не соответствует всемирному антидопинговому кодексу. Исполком последовал рекомендации собственного комитета по соответствию и установил новые критерии для восстановления РУСАДА. В октябре РУСАДА направило в WADA официальное уведомление о несогласии с заявлением о несоответствии антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления. Затем WADA сообщило, что передаст дело в CAS.
— WADA недавно подало официальное уведомление о споре в CAS, — сказано в тексте.
В конце октября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова выразила надежду, что вопрос восстановления статуса соответствия организации будет закрыт в 2024 году.
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WADA обратилось в CAS по поводу несогласия РУСАДА с заявлением о несоответствии всемирному антидопинговому кодексу
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