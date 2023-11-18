WADA обратилось в CAS по поводу несогласия РУСАДА с заявлением о несоответствии всемирному антидопинговому кодексу

В сентябре исполком WADA пришел к выводу, что РУСАДА до сих пор не соответствует всемирному антидопинговому кодексу. Исполком последовал рекомендации собственного комитета по соответствию и установил новые критерии для восстановления РУСАДА. В октябре РУСАДА направило в WADA официальное уведомление о несогласии с заявлением о несоответствии антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления. Затем WADA сообщило, что передаст дело в CAS.