Матыцин заявил о давлении на спортивные организации со стороны МОК и WADA

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) стремятся сохранить монополию на управление мировым спортом и оказывают давление на независимые международные и национальные спортивные организации, заявил глав Минспорта Олег Матыцин .

По его словам, именно МОК в значительной мере инициировал процесс политизации мирового спорта, теперь МОК и WADA оказывают давление на независимые международные и национальные спортивные организации, передает ТАСС.