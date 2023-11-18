Матыцин заявил о давлении на спортивные организации со стороны МОК и WADA
Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) стремятся сохранить монополию на управление мировым спортом и оказывают давление на независимые международные и национальные спортивные организации, заявил глав Минспорта Олег Матыцин.
По его словам, именно МОК в значительной мере инициировал процесс политизации мирового спорта, теперь МОК и WADA оказывают давление на независимые международные и национальные спортивные организации, передает ТАСС.
«Это в корне противоречит ценностям мировой спортивной семьи – равному отношению ко всем ее членам, свободе выбора, защите интересов спортсменов и неукоснительному соблюдению их прав по участию в соревнованиях», – подчеркнул Матыцин.