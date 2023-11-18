Олимпийский чемпион рассказал, когда Россию вернут на международные соревнования

«Нас они не вернут, пока не закончится СВО. А когда СВО закончится, все обнулится, все вернется на круги своя. К этим заявлением нужно относиться спокойно и делать свое дело. Это ведь говорит о том, что мы на правильном пути, все делаем правильно, раз они так сильно переживают и нервничают. С некоторых пор они перестали быть нашими друзьями, а к недругам надо относиться соответствующим образом», — сказал Васильев.