Журова высказалась об угрозе санкций от ВАДА

«ВАДА говорит, что наложит на спортсменов за приезд на соревнования какие-то санкции. И что? Они же не контролируют Национальную баскетбольную ассоциацию и Национальную хоккейную лигу, создаются новые спортивные структуры. Там ВАДА и МОК не имеют контроля, спортсмены могут выбирать, где хотят участвовать.



Да, ВАДА и МОК не нравится, но за что они могут дисквалифицировать спортсмена, если он поедет на соревнования? Какое право WADA имеет кого-то дисквалифицировать? Они ничего не смогут сделать. А антидопинговые правила у нас круче, чем в любом WADA, внутри страны и везде выдерживаем все правила», – приводит слова Журовой ТАСС.