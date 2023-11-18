В России назвали условия осуществления взноса WADA

Министерство спорта России назвало условия осуществления взноса Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Об этом сообщает РИА Новости.

В Минспорта заявили, что Россия готова осуществить взнос в WADA до конца 2023 года в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования. Отмечается, что, если такая формула не будет сформирована, то выплаты будут произведены в объеме по решению российской стороны.

17 ноября стало известно, что Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы WADA в 2023 году. Взнос России должен был составить 1,267 миллиона долларов, Белоруссии — 46 тысяч долларов. Также на данный момент WADA осталось без взносов от Грузии, Исландии и Монако.