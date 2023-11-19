Фигуристка Медведева упала на премьере своего фильма

Российская фигуристка Евгения Медведева споткнулась при выходе на сцену в кинотеатре «Октябрь», где состоялась премьера фильма «Медведева против Медведевой».

24-летняя экс-спортсменка предстала перед публикой в черном наряде и при спуске из зрительного зала не удержала равновесие и упала на пол. После этого она поднялась и дошла до сцены, где прокомментировала свое падение.

«Фигурное катание — это больше, чем медали. И мой выход сейчас показал, что тот, кто не падал, тот и не поднимался», — заявила фигуристка.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная призерка Олимпийских игр — 2018, двукратная чемпионка Европы. Также дважды она побеждала на национальном первенстве.