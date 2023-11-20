Московская управа потратит миллион рублей на закупку билетов на шоу Навки

Управа Академического района Москвы потратит 1 млн рублей на закупку билетов на шоу Навки «Вечера на хуторе»
Московская управа потратит 1 млн рублей на закупку билетов на шоу Навки.
Сведения о контракте опубликованы на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. Заказчиком выступает Управа Академического района Москвы.
В качестве предмета контракта на 1 миллион рублей указано «приобретение билетов и талонов на получение новогоднего подарка на культурно-массовое мероприятие «ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», для вручения жителям Академического района города Москвы в рамках празднования Нового года».
Источник финансирования – бюджет города Москвы. На данный момент контракт находится на исполнении.
Шоу Навки будет проходить с 22 декабря по 7 января в «Мегаспорте».
Щитов о незасчитанном голе «Локомотива»: «Судья поднял руку уже после заброшенной шайбы. Нужно объяснение от главного арбитра КХЛ, что было не так»
Управа Академического района Москвы потратит 1 млн рублей на закупку билетов на шоу Навки «Вечера на хуторе»
Международная федерация конного спорта допустит россиян до соревнований