Свищев: многие спортивные федерации боятся возвращать россиян

«Потихонечку все возвращают наших спортсменов. Так и будет, так и должно быть. Да, многие федерации все еще боятся нас возвращать по разным причинам, в том числе из-за давления. Но они понимают, что без России они не могут прогрессировать, конкуренции нет, билеты не продаются, спонсоры убежали.



Возвращение наших спортсменов и в конном спорте – это вполне себе разумное, логичное решение вопроса, хотя прежде всего нелогичным было отстранять наших спортсменов. Но тогда все федерации поддались давлению МОК», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.