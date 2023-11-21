Яна Рудковская: «Надо считать не деньги, которые Саша Плющенко потратит на психолога, а метраж квартиры на Патриках, которую он уже себе может позволить»
Яна Рудковская высказалась о новой роли сына в шоу «Русалочка».
В сети иронизировали над тем, что Гном Гномыч сыграет роль краба.
«Ребят, вы не поверите, вы угадали. Спортсмен, играющий в постановке краба, реально будет носить имя Краб. Краб Крабыч. Я не знаю, как вам удалось разгадать эту загадку, проникнуть в эту тайну, кто из наших сотрудников слил вам эти сверхсекретные документы, обязательно разберусь и накажу за нарушение NDA!
Предлагаю считать не деньги, которые Саша Плющенко потратит на какого-то там психолога, а метраж квартиры на Патриках, которую Саша Плющенко уже себе может позволить на свои деньги. После этой постановки начнет собирать на вторую. Или на дом. Или на автопарк. Там решит, в общем, как повзрослеет.
Сыном горжусь – профессиональный спортсмен, звезда многих шоу, на которого приходят посмотреть и взрослые, и дети. Мог бы вам ответить и сам, за словом он в таких случаях в карман не лезет, но увы – реальная жизнь, реальные друзья, реальные тренировки, реальные заработки и прочие второстепенные вещи занимают слишком много времени. Скучно живет ребенок, одним словом, в свои-то 11 лет», – написала Рудковская.
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