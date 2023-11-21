Стало известно, когда хоккеист Лучич предстанет перед судом

Нападающий «Бостон Брюинз» Милан Лучич, арестованный на днях по обвинению в нанесении побоев члену семьи, предстанет перед судом сегодня, 21 ноября, сообщает Daily Faceoff.

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Ранее источники издания сообщили, что в пятницу вечером в службу 911 поступил звонок, в котором говорилось, что Лучич пытался задушить свою жену Бриттани после словесной ссоры, предположительно перешедшей в физическую форму.

Согласно копии полицейского отчета, который был получен изданием Boston Globe, Лучич якобы тянул жену за волосы, а полиция «заметила покраснение в области груди жертвы».

«Она заявила, что пыталась уйти от мужа и сказала, что муж схватил её за волосы и потянул назад», — написала полиция в отчете, сообщает Globe.

После инцидента «Бостон» выступил с заявлением по ситуации, отметив, что игрок «берёт бессрочный отпуск».