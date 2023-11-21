«По факту она открыла правду. У нас же в ЦСКА набирают людей, им платят, они выступают, но они не являются военнослужащими. Их звания — номинальные. Она сказала правду. У нее там, в Испании, деньги, у нее там имущество, она будет говорить так, чтобы ее имущество не отобрали. Она уже не в России и не с Россией», — заявил Дацик.