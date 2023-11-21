Валиева станет ведущей "Новой Песни года"

Фигуристка Камила Валиева станет ведущий новогодней Новой Песни года, сообщает телеграм-канал Васили Конова.

© Спорт день за днем

По данным источника, съемка пройдет в декабре в Москве. Новую Песню года покажут на МУЗ-ТВ.

В сезона 2023/24 Валиева приняла участие в четвертом этапе Гран-при в Казани. Спортсменка заняла четвертое место.