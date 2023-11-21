Валиева станет ведущей Новой Песни года
Фигуристка Камила Валиева станет ведущий новогодней Новой Песни года, сообщает телеграм-канал Васили Конова.
По данным источника, съемка пройдет в декабре в Москве. Новую Песню года покажут на МУЗ-ТВ.
В сезона 2023/24 Валиева приняла участие в четвертом этапе Гран-при в Казани. Спортсменка заняла четвертое место.
10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил об окончании слушания по делу Валиевой. Окончательное решение по делу будет вынесено в конце января 2024 года.