WADA обеспокоено из-за нового допинга, который получают из крови морских червей

«Мы очень быстро поняли, что это вещество представляет большую опасность как допинг. Мы купили этот продукт и передали его в руки антидопинговых лабораторий.



Если бы это вещество было обнаружено в анализе спортсмена, мы бы предали это огласке. Не могу гарантировать, что подобное не произошло где-то в мире. Но, насколько мне известно, пока такие случаи не выявлены», – сказал Рабин.