Вирусное видео Месси в поддержку Милея на выборах оказалось фейком

Распространённый в социальных сетях видеоролик, в котором аргентинский нападающий Лионель Месси выражает поддержку либертарианцу Хавьеру Милею, ставшему новым президентом Аргентины, оказался фейковым. Об этом сообщает Larazon.

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В видео, о котором идёт речь, Месси страстно говорит о политической ситуации и нестабильности в Аргентине. Однако подтверждено, что изображения из видео соответствуют интервью, проведённому в 2017 году, в котором футболист объяснил причины своего решения не возвращаться в страну.