Советская чемпионка подала протест на пожизненное отстранение

«Я не представлял интересы госпожи Саади на дисциплинарном слушании, где она была единственной стороной, не имевшей помощи адвоката, оплаченного Федерацией спортивной гимнастики Канады, но я представляю её интересы в апелляции и могу сообщить, что она уже подана, дело всё ещё продолжается», — цитирует адвоката Саади Эллиота Саккуччи телеканал TSN.