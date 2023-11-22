Двукратная олимпийская чемпионка Саади подала протест на пожизненную дисквалификацию

Двукратная чемпионка олимпийских игр (1972, 1976) по спортивной гимнастике в составе сборной СССР, тренер Эльвира Саади оспорит решение федерации гимнастики Канады о её пожизненной дисквалификации. Об этом сообщил адвокат специалистки.

Советская чемпионка подала протест на пожизненное отстранение
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«Я не представлял интересы госпожи Саади на дисциплинарном слушании, где она была единственной стороной, не имевшей помощи адвоката, оплаченного Федерацией спортивной гимнастики Канады, но я представляю её интересы в апелляции и могу сообщить, что она уже подана, дело всё ещё продолжается», — цитирует адвоката Саади Эллиота Саккуччи телеканал TSN.

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Напомним, Эльвира Саади с 1991 года проживает на территории Канады, где занимается тренерской деятельностью. Причиной дисквалификации стали обвинения канадских гимнасток в насилии со стороны тренера.

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