Захарова: в резолюции ООН по олимпийскому перемирию не включили предложение РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение Генеральной Ассамблеи ООН поддержать резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

В МИД указали на недостаток резолюции ООН по олимпийскому перемирию
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«К сожалению, в резолюции нет важной части, которую предлагала включить Россия — положения о запрете дискриминации в спорте. Без отказа от сегрегации спортсменов по политическому, национальному, религиозному признаку, цели и задачи мирового спорта искажаются и извращаются», — сказала Захарова.

21 ноября Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

На 2024 год в России намечено проведение Игр дружбы.

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