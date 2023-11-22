Васильев назвал Томаса Баха "лицемером" и "вредителем"

«Томас Бах — лицемер и вредитель международного олимпийского движения» — Васильев
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах является лицемером и вредителем международного олимпийского движения, заявил «Матч ТВ» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Во вторник Бах во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью Йорке в очередной раз заявил, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств и НОК. Он также отметил, что этот принцип соблюдается и в вопросе отстранения Олимпийского комитета России (ОКР).
— Томас Бах — лицемер. Он понимает, что уходит земля из под его ног. Совершенно очевидно, что страны, которые примут участие в Играх стран БРИКС, не согласны с нынешней политикой МОК, с тем, что вытворяют Бах и его команда. Всё идет к тому, что скоро не станет олимпийского движения, и Бах в этом виноват. Он сам нарушил закон и вмешался в политику. Олимпийские игры всегда были призваны умиротворять рассорившиеся страны, даже войны заканчивались ради проведения Олимпийских игр.
А Томас Бах наоборот подливает масла в огонь. Что он сделал после 24 февраля? Он первым порекомендовал всем международным спортивным организациям отстранить российских спортсменов. Вот что он сделал, лицемер. И сейчас на генассамблее ООН заявляет, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств. Бах — лицемер и вредитель международного олимпийского движения, — сказал Васильев «Матч ТВ».
Российские спортсмены во многих видах спорта с 2022 года отстранены от международных соревнований на фоне конфликта на Украине. В ноябре Бах предостерег спортсменов от дискриминации соперников на фоне конфликта в секторе Газа.
В октябре исполком МОК приостановил членство ОКР в организации в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом сообщалось, что МОК оставляет за собой право принять решение по допуску отдельных российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже и зимние Игры 2026 в Милане и Кортине д’Ампеццо в нейтральном статусе.
Олимпиада 2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. МОК не прислал ОКР приглашения на Игры до установленной даты — 26 июля текущего года.