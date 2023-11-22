Васильев назвал Томаса Баха "лицемером" и "вредителем"

— Томас Бах — лицемер. Он понимает, что уходит земля из под его ног. Совершенно очевидно, что страны, которые примут участие в Играх стран БРИКС, не согласны с нынешней политикой МОК, с тем, что вытворяют Бах и его команда. Всё идет к тому, что скоро не станет олимпийского движения, и Бах в этом виноват. Он сам нарушил закон и вмешался в политику. Олимпийские игры всегда были призваны умиротворять рассорившиеся страны, даже войны заканчивались ради проведения Олимпийских игр.



А Томас Бах наоборот подливает масла в огонь. Что он сделал после 24 февраля? Он первым порекомендовал всем международным спортивным организациям отстранить российских спортсменов. Вот что он сделал, лицемер. И сейчас на генассамблее ООН заявляет, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств. Бах — лицемер и вредитель международного олимпийского движения, — сказал Васильев «Матч ТВ».