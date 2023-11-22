Эрмосо вызвали в суд Испании для дачи показаний по делу о поцелуе Рубиалесом

Футболистка Дженнифер Эрмосо вызвана в суд Испании 28 ноября для дачи показаний по делу о поцелуе бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. Об этом сообщила Национальная судебная коллегия Испании.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.