Костомаров поиграл в теннис с помощью бионического протеза руки
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров выложил в Telegram канале видеоролик, на котором показал, как пробует играть в теннис, используя бионический протез правой руки.
46 летний спортсмен в 2023 году перенес несколько ампутаций после госпитализации, в июле он был выписан.
На видеоролике Костомаров проводит тренировку по теннису, держа ракетку бионическим протезом. Сначала при ударах по мячу ракетка выпадает из рук спортсмена, но в следующих попытках у него получается перебросить мяч через сетку.
— Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно… и морально и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень, — подписал видео Костомаров.
Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпийских игр 2006 года в Турине, а также дважды побеждал на чемпионатах мира, трижды — на чемпионатах Европы.
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