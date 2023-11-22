Костомаров поиграл в теннис с помощью бионического протеза руки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров выложил в Telegram канале видеоролик, на котором показал, как пробует играть в теннис, используя бионический протез правой руки.

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46 летний спортсмен в 2023 году перенес несколько ампутаций после госпитализации, в июле он был выписан.

На видеоролике Костомаров проводит тренировку по теннису, держа ракетку бионическим протезом. Сначала при ударах по мячу ракетка выпадает из рук спортсмена, но в следующих попытках у него получается перебросить мяч через сетку.

— Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно… и морально и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень, — подписал видео Костомаров.