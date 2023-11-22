WADA подало запрос в CAS по делу о несоответствии РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство подало в Спортивный арбитражный суд дело о несоответствии Российского антидопингового агентства. Об этом сообщается на сайте WADA.

Уточняется, что запрос был подан в CAS 16 ноября. «В дополнение к заседанию Исполкома WADA, которое состоялось 22 сентября 2023 года, агентство хотело бы представить обновленную информацию о решении одобрить рекомендацию независимого комитета по проверке соответствия и РУСАДА претензии как несоответствующему Всемирному антидопинговому кодексу.

Предполагаемое несоблюдение в данном случае является следствием несоответствия федерального спортивного законодательства России Кодексу 2021 года», — говорится в тексте.

Стоит отметить, что запрос и его последствия не вступят в силу пока суд не вынесет своего решения по этому вопросу.