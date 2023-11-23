WADA передало в CAS дело о несоответствии РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило на своем сайте, что передало в Спортивный арбитражный суд (CAS) дело о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации. В сентябре 2023 года исполком WADA постановил, что РУСАДА до сих пор не соответствует кодексу и требованиям восстановления в статусе.

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РУСАДА 13 октября заявило о несогласии с постановлением. Решение WADA не сможет вступить в силу до вердикта CAS. Гендиректор WADA Оливье Ниггли на заседании совета директоров организации, которое прошло 17 ноября в канадском Монреале, заявил, что Россия не должна проводить Всемирные игры дружбы — 2024, которые запланированы спустя месяц по окончании Олимпийских игр в Париже.