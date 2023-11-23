Первоклассница из Перми установила новый рекорд России

Это не первый рекорд девочки. В начале ноября 2023 года она больше всех детей в России отжалась на брусьях с дополнительным весом. Видео также опубликовал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» ее брат. Но рекорд не был официально зафиксирован, так как за регистрацию нужно заплатить сумму, которой у родителей Лидии не было. В Министерстве спорта Пермского края ничем не смогли помочь. Однако депутаты «Единой России» обещали родителям девочки подключиться к решению этого вопроса, чтобы ее официально признали рекордсменкой.