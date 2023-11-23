Гендиректор ОКР рассказал о дискриминации в отношении российских спортсменов

«Есть много скрытых дискриминационных вещей: что наши спортсмены недополучат или не смогут получить. Во-первых, спортсмен не сможет быть представителем ОКР или любого другого юрлица, связанного с Россией. По сути, спортсменам запретили быть командированными от наших организаций. Мы не можем их никуда отправить. Если спортсмен едет как-то, то несёт все расходы самостоятельно», — передаёт слова Сенгеева корреспондент «Чемпионата».