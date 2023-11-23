Фетисов заявил, что не может ездить по миру из-за «каких-то дебилов»

Фетисов о санкциях: «Смешная история: олимпийский чемпион, посол ООН, депутат Госдумы не может перемещаться по миру, потому что каким-то дебилам это не нравится»
Вячеслав Фетисов высказался о том, что не может путешествовать из-за санкций.
«Я много путешествую по миру… Путешествовал, правда сказать. Сейчас под санкциями.
Смешная история: олимпийский чемпион, посол Организации Объединенных Наций, депутат Госдумы не может перемещаться по миру, потому что каким-то дебилам это не нравится», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов на пленарном заседании международного форума «Климатические диалоги».
Фетисов пояснил, что под словом «дебилы» подразумевает «некомпетентность в любом деле».
Жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024. Украина сыграет с Боснией, Финляндия – с Уэльсом, Исландия – с Израилем
Окулов о том, как Федотова поменяла армия: «Он стал повзрослее. Жалоб и негатива от него не слышал. Хорошо, что все закончилось»
«Зенит» тратит на зарплаты игроков 32,5 млн евро, «Спартак» – 30,1, «Динамо» – 26,6, «Локо» – 22,4, ЦСКА – 22,2, «Краснодар» – 20,3