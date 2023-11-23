Фетисов заявил, что не может ездить по миру из-за «каких-то дебилов»

«Я много путешествую по миру… Путешествовал, правда сказать. Сейчас под санкциями.



Смешная история: олимпийский чемпион, посол Организации Объединенных Наций, депутат Госдумы не может перемещаться по миру, потому что каким-то дебилам это не нравится», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов на пленарном заседании международного форума «Климатические диалоги».