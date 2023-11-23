Губерниев преклоняется перед Костомаровым

«Роман Костомаров — человек с безграничными возможностями. Я бесконечно его люблю и преклоняюсь перед ним. Пример для всех нас. Я уже ничему не удивляюсь. Роман Костомаров любые вершины покорит. Это для всех нас огромный пример и жизнелюбия, и силы духа, и колоссального преодоления. Я слежу, переживаю, радуюсь. Желаю ему всячески долголетия и успехов», — сказал Губерниев.