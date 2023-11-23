Знаменитый тренер решил избавиться от особняка в Англии

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Речь идет о доме площадью 650,3 квадратных метра, расположенном в городе Уилмслоу в графстве Чешир. Знаменитый шотландский тренер выставил его на продажу за 3,5 миллиона фунтов стерлингов (около 387,2 миллиона рублей). Он решил избавиться от недвижимости после ухода из жизни своей жены.

В особняке обустроены пять спален, кухня и игровая комната. Интерьер выполнен преимущественно в белом, бежевом и коричневом тонах, однако встречаются акценты синего и зеленого цветов. Многие предметы мебели выполнены из дерева. К дому прилегают участок, и на его снимках можно увидеть гладко подстриженный газон.