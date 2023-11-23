Украинский шестикратный чемпион мира по кикбоксингу погиб в зоне СВО

Многократный чемпион мира по кикбоксингу украинец Сергей Лысюк погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Комитета молодежи и спорта Верховной рады Украины.

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Сообщается, что Лысюк проходил службу на Донецком направлении. Выполняя боевое задание, 12 ноября он подорвался на мине. Спортсмену ампутировали ногу, но спасти его жизнь не удалось. Врачи Днепра около 10 дней боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.