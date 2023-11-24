«Все мужчины должны идти в армию, а чего боится Милохин? Это обязанность каждого молодого человека в России! Если он должен идти в армию, значит, он пойдет служить, и Милохин это прекрасно знает, поэтому и свалил отсюда.



Милохин не знает, какой порядок в нашей стране? Все мальчишки после восемнадцати лет могут быть призваны на службу. Милохин просто испугался, он трус! И что, после этого его надо жалеть? Всем понятно, почему он убежал из России.



Полностью невоспитанный парень. Разве после того, как он обращался со своей партнершей, Милохина можно назвать воспитанным человеком? Есть другие вещи, которые можно обсуждать, но никак не его. Зачем нам на него рассчитывать? Он не станет будущим чемпионом мира, Европы и Олимпиады. С таким характером — никто», — заявила Тарасова.