Хабиб Нурмагомедов рассказал о встрече с Роналдо

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях рассказал о встрече с двукратным чемпионом мира по футболу Роналдо.
— Единственный и неповторимый Роналдо, — написал в социальных сетях Хабиб, ранее называвший бразильца любимым футболистом.
Также российский боец опубликовал запись разговора с Роналдо, в котором они вспоминают одну из прошлых встреч.
Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Он остался непобежденным в октагоне, где одержал 29 побед в 29 боях.
Роналдо — двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Испании в составе мадридского «Реала», двукратный обладатель «Золотого мяча», также он трижды признавался игроком года по версии ФИФА. На клубном уровне бразильский форвард также выступал за «Барселону», ПСВ, «Интер», «Милан», «Крузейро» и «Коринтианс».