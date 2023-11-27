Хабиб Нурмагомедов рассказал о встрече с Роналдо

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях рассказал о встрече с двукратным чемпионом мира по футболу Роналдо.

© Личный архив Хабиба Нурмагомедова

— Единственный и неповторимый Роналдо, — написал в социальных сетях Хабиб, ранее называвший бразильца любимым футболистом.

Также российский боец опубликовал запись разговора с Роналдо, в котором они вспоминают одну из прошлых встреч.

Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Он остался непобежденным в октагоне, где одержал 29 побед в 29 боях.