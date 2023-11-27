У Казанского кремля установят арт-объект в честь «Игр Будущего»

У Казанского кремля появится арт-объект в поддержку международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал «Игры Будущего». Об этом сообщает «КП-Казань».

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Арт-объект в виде объемных кубов в стиле футуризма установят на площади Тысячелетия. Высота конструкции составит три метра, а длина — восемь метров.

Отмечается, что «Игры Будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.