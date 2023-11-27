Фетисов предлагал создать министерство спорта ООН для урегулирования сложных вопросов

"Считаю, что ООН упустила этот момент, отдав все права олимпийскому комитету и международным организациям, хотя участвуют страны, тратятся государственные деньги. Тот беспредел, который сейчас творится, - это именно упущение ООН, - сказал Фетисов. - У меня в свое время был разговор с генсеком ООН на счет того, чтобы было министерство спорта ООН, которое бы и занималось урегулированием таких вопросов. Но тогда, к сожалению, не сложилось".