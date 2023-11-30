Глава ОКР рассказал о взаимодействии с МОК

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о взаимодействии с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

© Lenta.ru

По его словам, в последнее время ничего не поменялось.

«У нас есть диалог, он носит неформальный характер. Так и было последние два года», — заявил Поздняков.

28 ноября Поздняков назвал плюс отстранения представителей России от международных соревнований. По словам главы организации, в создавшихся условиях у спортсменов появилось больше времени на получение основного или дополнительного образования.