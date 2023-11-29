Бриана Жубера отстранили от тренерской деятельности на год с двухлетней отсрочкой
Бриана Жубера отстранили от тренерской деятельности на год с двухлетней отсрочкой.
Ранее французского тренера по фигурному катанию, чемпиона мира 2007 года обвинили в насилии.
Дисциплинарный комитет Федерации ледовых видов спорта Франции принял решение дисквалифицировать Жубера на один год с двухлетней отсрочкой.
Против тренера выдвинули обвинения в неподобающем поведении, нахождении на работе в состоянии опьянения, язвительных комментариях в адрес учеников. Также его подозревают в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.
Жубер планирует подать апелляцию на решение об отстранении от тренерской деятельности.