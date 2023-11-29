На Роналду опять подали в суд

На португальского форварда «Аль Насра» Криштиану Роналду подали коллективный иск в окружной суд Флориды из за рекламы криптовалютной биржи, сообщает Coin Telegraph.

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По информации издания, в исковом заявлении утверждается, что футболист «продвигал и активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг» в координации с одной из криптобирж, вследствие чего истцы понесли убытки.

Также в иске цитируются рекомендации Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая предупреждала знаменитостей о необходимости раскрывать доходы, полученные за продвижение криптовалют. В жалобе утверждается, что Роналду этого не делал.