Бразильская модель бросила Неймара после рождения дочери

Бразильская модель Бруна Бьянкарди в своих социальных сетях сообщила о расставании с бразильским нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром. - Газета.ру
«Это личная тема, но поскольку она каждый день обсуждается в СМИ, сообщаю вам, что на данный момент не нахожусь ни с кем в отношениях. Мы являемся родителями Мави, и это все, что нас связывает», — написала Бьянкарди, выразив надежду, что эта тема будет вызывать меньше интереса. - Lenta.ru
Напомним, что в октябре у пары родилась дочь. - Sports.ru
Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2023 года из французского «Пари Сен-Жермен». - Чемпионат.ком