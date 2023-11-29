Бразильская модель бросила Неймара после рождения дочери

«Это личная тема, но поскольку она каждый день обсуждается в СМИ, сообщаю вам, что на данный момент не нахожусь ни с кем в отношениях. Мы являемся родителями Мави, и это все, что нас связывает», — написала Бьянкарди, выразив надежду, что эта тема будет вызывать меньше интереса. - Lenta.ru